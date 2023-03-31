31 марта
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Политика

Указ о весеннем призыве на военную службу подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

На службу призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

С 1 апреля по 15 июля будут призваны 147 тыс. человек.

Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.

Председатель комитета Госдумы по обороне рассказал, что призыва на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей весной 2023 года не будет.

Он добавил, что призывников в остальных субъектах РФ не отправят в новые регионы.

Что известно о повышении призывного возраста в России и когда это произойдет.

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