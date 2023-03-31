Указ о весеннем призыве на военную службу подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.

На службу призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

С 1 апреля по 15 июля будут призваны 147 тыс. человек.

Ранее в Госдуме заявили, что призывников не будут направлять на службу в новые регионы.

Председатель комитета Госдумы по обороне рассказал, что призыва на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей весной 2023 года не будет.

Он добавил, что призывников в остальных субъектах РФ не отправят в новые регионы.

Что известно о повышении призывного возраста в России и когда это произойдет.