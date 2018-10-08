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Украинская спецслужба опубликовала список предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала имена 206 человек, которые, по ее данным, являются наемниками российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Оружие.
Оружие.
Анна Зайкова

По данным СБУ, из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии. Некоторые участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.

В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 году принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что в Центральной Африканской Республике (ЦАР) на блокпосту погибли российские журналисты Орхан Джемал, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они снимали фильм по заданию «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

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