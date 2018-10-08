Украинская спецслужба опубликовала список предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера»

По данным СБУ, из этого списка восемь человек погибли в феврале в Сирии. Некоторые участвовали в боевых действиях в Донбассе, отмечает спецслужба.
В списке погибших семь человек имели российское гражданство, восьмой — родился на Украине, но в 2014 году принял гражданство России, следует из материалов СБУ. Возраст колеблется от 30 до 56 лет, пишут «Ведомости».
Ранее сообщалось, что в Центральной Африканской Республике (ЦАР) на блокпосту погибли российские журналисты Орхан Джемал, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они снимали фильм по заданию «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.