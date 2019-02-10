Украинские военные заявляют об использовании ополченцами лазерного оружия

Утверждение украинских силовиков основывается на том, что они видели некие светло-фиолетовые лучи, появлявшиеся через две-три минуты. Каким образом генерировались эти лучи, не сообщается. Как и то, почему наблюдатели решили, что это результат использования «лазерного оружия».

Ранее украинские военные неоднократно обвиняли ополченцев в применении лазерного оружия. Говорилось о поражениях органов зрения у военнослужащих ВСУ. В ДНР настоятельно предложили не писать фейки и проверить качество украинской оптики.