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Политика

Украинские военные заявляют об использовании ополченцами лазерного оружия

Украинские военные заявили, что ополченцы Луганской народной республики применили «лазерное оружие», сообщает «Российская газета».

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

Утверждение украинских силовиков основывается на том, что они видели некие светло-фиолетовые лучи, появлявшиеся через две-три минуты. Каким образом генерировались эти лучи, не сообщается. Как и то, почему наблюдатели решили, что это результат использования «лазерного оружия».

Ранее украинские военные неоднократно обвиняли ополченцев в применении лазерного оружия. Говорилось о поражениях органов зрения у военнослужащих ВСУ. В ДНР настоятельно предложили не писать фейки и проверить качество украинской оптики.

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