Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.
С 2003 года был членом Совета Федерации РФ от Белгородской области.
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Экс-глава правительства СССР скончался на 94 году жизни, сообщает ТАСС.
Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.
С 2003 года был членом Совета Федерации РФ от Белгородской области.
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