23 сентября
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Политика

Усы, лапы и мандат. У кого из алтайских политиков есть собаки

23 сентября отмечается День собак в политике. Этот праздник родился после того, как 70 лет назад пес будущего на тот момент президента США Ричарда Никсона фактически спас его политическую карьеру.

Ричард Никсон с семьей и кокер-спаниэлем Чекерсом.
Ричард Никсон с семьей и кокер-спаниэлем Чекерсом.
СС0

Никсона заподозрили в том, что он незаконно принимал пожертвования на избирательную кампанию. В ответ политик выступил по телевидению и признал лишь одно «незаконное» подношение: кокер-спаниеля по кличке Чекерс, которого ему подарил один из политических сторонников.

«Мои дети обожают собаку, и я хочу заявить прямо сейчас, независимо от того, кто и что будет говорить, — мы оставим ее», — произнес в своей речи Никсон. Считается, что именно это помогло ему выйти из ситуации победителем, и стать 37-м президентом Америки.

Мы не знаем, спасают ли четвероногие друзья карьеры алтайским политикам, но совершенно точно добавляют им плюсиков в карму. Altapress.ru выяснил, какие алтайские политики неравнодушны к собакам.

Денерис, Ярик и 80-килограммовый «малыш»

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев еще в декабре 2021 года в одной из ныне запрещенных соцсетей признавался, что у него есть 7-летняя собака по кличке Денерис.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев со своей собакой.
Депутат Госдумы Александр Прокопьев со своей собакой.
из личного архива
Собака депутата АКЗС Вероники Смирновой.
Собака депутата АКЗС Вероники Смирновой.
из личного архива

Фотографией своего четвероногого приятеля Ярика поделилась с altapress.ru депутат АКЗС Вероника Смирнова (Лапина).

Мы его взяли уже с таким именем. Была ситуация, когда с ним пошла гулять мама. Из соседнего дома вышла девушка с щенком, они разговорились.
Девушка спрашивает: «Как зовут вашу собаку?"
Мама отвечает: «Ярик"
Девушка: «Какое интересное имя для собаки"
Мама: «А как вашего щенка зовут?"
Девушка: «Олег»

Неравнодушен к собакам больших пород оказался депутат Барнаульской городской думы, создатель сети спортзалов «Рельеф» Алексей Меркулов. В 2017 году в его аккаунте появилась фотография с 80-килограммовым «малышом» — тибетским мастифом. Политик писал, что это собака его родителей.

Депутат БГД Алексей Меркулов с тибетским мастифом.
Депутат БГД Алексей Меркулов с тибетским мастифом.
из личного архива

Судя по снимкам в домашней обстановке, собака есть у депутата АКЗС Дениса Голобородько.

Депутат АКЗС Денис Голобородько с дочерью и собакой.
Депутат АКЗС Денис Голобородько с дочерью и собакой.
из личного архива

Водился песик в семье депутата АКЗС Максима Банных — в его архиве сохранился снимок с отцом и четвероногим другом шпицем 2016 года.

Депутат АКЗС Максим Банных с отцом и собакой.
Депутат АКЗС Максим Банных с отцом и собакой.
из личного архива

Какие породы собак водятся у алтайских политиков

К сожалению, не все алтайские политики охотно делятся фотографиями своих питомцев. И совершенно зря!

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко содержит пса породы джек-рассел-терьер по кличке Крош, о чем он рассказывал еще в 2018 году.

У депутата АКЗС и директора «Барнаульского зоопарка» Сергея Писарева есть «королевская» собака породы корги.

&quot;Корги туса&quot; в Барнауле.
«Корги туса» в Барнауле.
Дарья Беркетова.

Также, по данным altapress.ru, у депутата АКЗС и директора «Бочкарей» Вадима Смагина есть сиба-ину, а у бизнес-омбудсмена Андрея Осипова — бигль. Есть собаки у депутата Госдумы Марии Прусаковой, депутатов АКЗС Ирины Солнцевой и Сергея Серова, депутата БГД Андрея Солодилова и у председателя алтайского избиркома Ирины Акимовой.

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