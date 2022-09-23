Усы, лапы и мандат. У кого из алтайских политиков есть собаки

23 сентября отмечается День собак в политике. Этот праздник родился после того, как 70 лет назад пес будущего на тот момент президента США Ричарда Никсона фактически спас его политическую карьеру.

Никсона заподозрили в том, что он незаконно принимал пожертвования на избирательную кампанию. В ответ политик выступил по телевидению и признал лишь одно «незаконное» подношение: кокер-спаниеля по кличке Чекерс, которого ему подарил один из политических сторонников.

«Мои дети обожают собаку, и я хочу заявить прямо сейчас, независимо от того, кто и что будет говорить, — мы оставим ее», — произнес в своей речи Никсон. Считается, что именно это помогло ему выйти из ситуации победителем, и стать 37-м президентом Америки.

Мы не знаем, спасают ли четвероногие друзья карьеры алтайским политикам, но совершенно точно добавляют им плюсиков в карму. Altapress.ru выяснил, какие алтайские политики неравнодушны к собакам.

Денерис , Ярик и 80-килограммовый «малыш»

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев еще в декабре 2021 года в одной из ныне запрещенных соцсетей признавался, что у него есть 7-летняя собака по кличке Денерис.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев со своей собакой. из личного архива

Собака депутата АКЗС Вероники Смирновой. из личного архива

Фотографией своего четвероногого приятеля Ярика поделилась с altapress.ru депутат АКЗС Вероника Смирнова (Лапина).

Мы его взяли уже с таким именем. Была ситуация, когда с ним пошла гулять мама. Из соседнего дома вышла девушка с щенком, они разговорились.

Девушка спрашивает: «Как зовут вашу собаку?"

Мама отвечает: «Ярик"

Девушка: «Какое интересное имя для собаки"

Мама: «А как вашего щенка зовут?"

Девушка: «Олег»

Неравнодушен к собакам больших пород оказался депутат Барнаульской городской думы, создатель сети спортзалов «Рельеф» Алексей Меркулов. В 2017 году в его аккаунте появилась фотография с 80-килограммовым «малышом» — тибетским мастифом. Политик писал, что это собака его родителей.

Депутат БГД Алексей Меркулов с тибетским мастифом. из личного архива

Судя по снимкам в домашней обстановке, собака есть у депутата АКЗС Дениса Голобородько.

Депутат АКЗС Денис Голобородько с дочерью и собакой. из личного архива

Водился песик в семье депутата АКЗС Максима Банных — в его архиве сохранился снимок с отцом и четвероногим другом шпицем 2016 года.

Депутат АКЗС Максим Банных с отцом и собакой. из личного архива

Какие породы собак водятся у алтайских политиков

К сожалению, не все алтайские политики охотно делятся фотографиями своих питомцев. И совершенно зря!

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко содержит пса породы джек-рассел-терьер по кличке Крош, о чем он рассказывал еще в 2018 году.

У депутата АКЗС и директора «Барнаульского зоопарка» Сергея Писарева есть «королевская» собака породы корги.

«Корги туса» в Барнауле. Дарья Беркетова.

Также, по данным altapress.ru, у депутата АКЗС и директора «Бочкарей» Вадима Смагина есть сиба-ину, а у бизнес-омбудсмена Андрея Осипова — бигль. Есть собаки у депутата Госдумы Марии Прусаковой, депутатов АКЗС Ирины Солнцевой и Сергея Серова, депутата БГД Андрея Солодилова и у председателя алтайского избиркома Ирины Акимовой.