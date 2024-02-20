20 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Условия открытия счетов россиянам назвал Госбанк Турции

Госбанки Турции продолжают открывать счета россиянам, которые соблюдают определенные условия, пишет РИА Новости.

Турция.
Турция.
Изображение от frimufilms на Freepik.

К ним относятся — наличие вида на жительство (ВНЖ), права на работу или студенческой визы.

При этом турецким госбанкам никто не запрещал открывать счета россиянам, указывает Газета.Ru.

Между тем сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета россиян. Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Ранее ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам крупные банки ОАЭ. Банки опасаются вторичных санкций со стороны США.

Сейчас банки отказываются принимать деньги из России и выполнять платежи в обратном направлении. А финансовые институты закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам, в том числе по "неясным причинам".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость