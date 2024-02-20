Условия открытия счетов россиянам назвал Госбанк Турции

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К ним относятся — наличие вида на жительство (ВНЖ), права на работу или студенческой визы.

При этом турецким госбанкам никто не запрещал открывать счета россиянам, указывает Газета.Ru.

Между тем сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета россиян. Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Ранее ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам крупные банки ОАЭ. Банки опасаются вторичных санкций со стороны США.

Сейчас банки отказываются принимать деньги из России и выполнять платежи в обратном направлении. А финансовые институты закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам, в том числе по "неясным причинам".

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