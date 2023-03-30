Устроили скандал. Алтайские комроссы рассказали о кандидате на выборы губернатора края и расколе среди левых сил региона

Алтайские «Коммунисты России» (партия не имеет отношения к КПРФ) провели пресс-конференцию, посвященную губернаторским выборам-2023, где рассказали, кто с большой долей вероятности станет представлять партию на выборах губернатора края, а также о своих претензиях к региональному руководству КПРФ.

Лидер краевого отделения «Коммунистов России» Сергей Матасов объявил, что партия рассчитывает принять участие в выборах губернатора Алтайского края осенью 2023 года.

«Для этого необходимо объединить всех идейных коммунистов и все силы региона вокруг нашей партии», — заявил Матасов.

Сергей Матасов уверен в том, что партия «Коммунисты России» сможет пройти муниципальный фильтр. По его словам, к комроссам поступают заявления от депутатов из КПРФ о переходе в их партию — таких заявлений уже более 100. По словам Матасова, комроссы останавливают их от перехода только для того, чтобы преодолеть административный барьер при выдвижении кандидата в губернаторы. Также подписи для прохождения мунфильтра предоставят беспартийные.

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Политик заявил, что партия планирует выдвинуть кандидатом в губернаторы бывшего персека краевого отделения КПРФ Сергея Юрченко. Окончательного решения еще нет, поскольку Юрченко еще раздумывает, однако комроссы считают, что с большой долей вероятности кандидатом от партии будет именно он.

Тем не менее, рассказать о деталях предвыборной программы комроссы отказались. О ней расскажут позднее.



Руководитель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о кризисе и расколе в краевом отделении КПРФ, который по его мнению создала нынешний лидер краевого отделения КПРФ Мария Прусакова. При описании якобы раскола в алтайском отделении КПРФ Малинкович особый акцент сделал не на идеологических расхождениях, а именно на личностном факторе.

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

Он обвинил Марию Прусакову в том, что она является ставленницей действующего губернатора Виктора Томенко. Несмотря на это, по словам Малинковича, у «Коммунистов России» есть подозрения в получении иностранного финансирования Прусаковой. Комроссы направят соответствующий запрос в Госдуму РФ.

Также о расколе среди левых сил заявил секретарь по идеологии алтайских «Коммунистов России», бывший член КПРФ Николай Наздрачев. По его словам, назначение Марии Прусаковой первым секретарем алтайского отделения КПРФ было «плевком в сторону настоящих, опытных коммунистов».

Пресс-конференция «Коммунистов России». Павел Запруднов.

При этом Наздрачев заявил, что уважает многих членов КПРФ, с которыми он работал в этой партии 17 лет.

В свою очередь, пресс-секретарь алтайского отделения КПРФ Юрий Красильников в телефонном разговоре заявил altapress.ru, что комроссы имеют право писать куда угодно, а КПРФ за 30 лет уже привыкла ко всему от оппонентов.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края в 2023 году пройдут в единый день голосования — 10 сентября.