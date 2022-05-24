Узбекистан и Алтайский край договорились укреплять экономические связи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с делегацией Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Они обсудили экономические отношения между страной и регионом.

В составе делегации прибыли чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов, генеральный консул Республики в Новосибирске Тимур Рахманов, хоким Сырдарьинской области Узбекистана Гафуржон Мирзаев и заместитель хокима Данияр Мадиримов.

На встрече Томенко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку главных внешнеторговых партнеров Алтайского края, пишет пресс-служба администрации правительства.

Так, в прошлом году товарооборот между Алтайским краем и Узбекистаном вырос на 30 процентов и составил почти 120 миллионов долларов.

Алтайский край поставляет лесоматериалы и продукцию из древесины глубокой степени переработки — она нужна для строительства и изготовления мебели. Также в Узбекистан поставляются алтайское оборудование, вагоны и запчасти.

В регион же из Узбекистана привозят овощи и фрукты, а в алтайских вузах сегодня обучаются 268 иностранных студентов.

Участники встречи договорились о наращивании гуманитарных контактов.

«Ботиржон Асадов подчеркнул, что теплые дружеские отношения с Алтайским краем сохранились даже в период пандемии, стороны оказывали помощь друг другу по различным вопросам. Тимур Рахманов напомнил, что по инициативе президентов России и Узбекистана продолжает развиваться сотрудничество на межрегиональном уровне: за пять лет, с 2016 по 2021 год, объем товарооборота практически удвоился, достигнув отметки в 7,5 миллиарда долларов», — сообщает пресс-служба.

После встречи гости посетят компанию «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, где узнают о работе современного зерноперерабатывающего комплекса, цехов по производству макарон, круп, зерновых хлопьев, комбикормов.

В Павловском районе делегация Сырдарьинской области посетит производственную площадку компании «Диво Алтая» — крупнейшего в Сибири производителя фасованного растительного масла.

Кроме того, запланирован визит на мукомольное предприятие «Союзмука» в Барнауле.