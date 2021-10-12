В АКЗС обсудили примерный перечень вопросов на вторую сессию в новом составе

В Алтайском крае прошло первое аппаратное совещание краевого заксобрания VIII созыва, на котором обсудили формирование краевого бюджета на 2022 год, сообщает региональный парламент.

Участие в совещании приняли председатель АКЗС Александр Романенко, главы комитетов и фракций, председатели Счетной палаты и избиркома, уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен и другие деятели.

На мероприятии обсудили примерный перечень вопросов, который ляжет в основу повестки предстоящей октябрьской сессии.

«В центре внимания была тема формирования краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Его основные параметры депутатам представит губернатор региона Виктор Томенко. После чего пройдут консультации по вопросам бюджетной политики с участием депутатов АКЗС и представителей экономического блока краевого правительства», — рассказали в заксобрании.

Напомним, накануне Томенко одобрил проект «вселяющего оптимизм» бюджета на 2022 год с небольшим дефицитом.

Также депутаты обсудили встречи с руководством краевого минздрава и региональной ФСИН, которые до конца 2021 года пройдут в АКЗС в рамках правительственного часа.

Ранее altapress.ru рассказал, как поменялся алтайский парламент и как 7 октября прошла первая сессия, на которой избрали спикера.