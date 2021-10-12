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Политика

В АКЗС обсудили примерный перечень вопросов на вторую сессию в новом составе

В Алтайском крае прошло первое аппаратное совещание краевого заксобрания VIII созыва, на котором обсудили формирование краевого бюджета на 2022 год, сообщает региональный парламент.

Первое аппаратное совещание АКЗС нового созыва.
Первое аппаратное совещание АКЗС нового созыва.
akzs.ru.

Участие в совещании приняли председатель АКЗС Александр Романенко, главы комитетов и фракций, председатели Счетной палаты и избиркома, уполномоченный по правам человека, бизнес-омбудсмен и другие деятели.

На мероприятии обсудили примерный перечень вопросов, который ляжет в основу повестки предстоящей октябрьской сессии.

«В центре внимания была тема формирования краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Его основные параметры депутатам представит губернатор региона Виктор Томенко. После чего пройдут консультации по вопросам бюджетной политики с участием депутатов АКЗС и представителей экономического блока краевого правительства», — рассказали в заксобрании.

Напомним, накануне Томенко одобрил проект «вселяющего оптимизм» бюджета на 2022 год с небольшим дефицитом.

Также депутаты обсудили встречи с руководством краевого минздрава и региональной ФСИН, которые до конца 2021 года пройдут в АКЗС в рамках правительственного часа.

Ранее altapress.ru рассказал, как поменялся алтайский парламент и как 7 октября прошла первая сессия, на которой избрали спикера.

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