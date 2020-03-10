В Алтайском крае осужденная экс-депутат сама покинула ряды «ЕР»

Экс-депутата АКЗС Ирину Теплову исключили из «Единой России» после вступления в силу приговора суда, приговорившего ее к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей.

Информацию altapress.ru подтвердили в реготделении партии. Теплова сама написала заявление о выходе из «Единой России». Решение об исключении принял политсовет отделения в Бийске.

Осужденных депутатов в любом случае лишили бы членства в партии. Очевидно, что самостоятельно Ирина Теплова решила покинуть «ЕР», чтобы ее не исключали по отягчающим обстоятельствам.

Ранее депутаты АКЗС приняли решение о лишении единороссов Андрея Волкова и Ирины Тепловой депутатских полномочий. Андрей Волков получил пять лет колонии общего режима.

Ирина Теплова признана виновной в пособничестве в растрате 115 млн рублей «Федерального научно-производственного центра „Алтай“».