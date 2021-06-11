В Барнауле задним числом повысили зарплату мэру и муниципальным служащим на 15%

Барнаульские депутаты проголосовали за повышение денежного содержания мэру города и депутатам, работающим за зарплату, а также за увеличение должного оклада муниципальным служащим. В гордуме объяснили, что тем самым выполняют постановление правительства Алтайского края. «Мне кажется, мы идем не в ногу с остальными горожанами», — не согласилась с большинством депутат Оксана Молодых.

Сослались на правительство

11 июня на заседании Барнаульской гордумы (БГД) вынесли на голосование два проекта решений, касающихся зарплат муниципальных служащих, мэра и депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе (их четверо).

В обоих случаях речь, по сути, шла о повышении зарплат на 15% с 1 января 2021 года, то есть задним числом. При этом последний раз зарплату повышали 1 октября — впрочем, совсем ненамного: на 3%.

Надежда Тиньгаева, председатель бюджетного комитета мэрии, представляя депутатам проекты решений, обосновала необходимость их принятия постановлением правительства края от 11 мая.

Хочу отметить, что повышение коснется только оклада муниципальных служащих, премиальная часть останется прежней, — сказала председатель БГД Галина Буевич.

На заседании Барнаульской городской думы 11 июня 2021 года. БГД.

«Хорошо говорить абстрактно»

Галина Буевич объяснила: заработная плата муниципальных служащих одна из самых низких в Сибири, а объем работы у них большой. А кадровый вопрос в муниципалитетах стоит не менее остро, чем в других отраслях.

С высказываниями о том, что у администрации Барнаула нет больших достижений, за которые следовало бы повышать зарплату, Галина Буевич не согласилась.

Хорошо говорить в общем, абстрактно. Но нужно назвать критерий, по которому оценивали бы эти достижения. У нас тепло есть? Есть. Для того, чтобы оно было, работает муниципальный служащий. У нас есть водообеспечение, реализация нацпроектов, детские сады. Мы строим и вводим такое количество детских садов, как никогда ранее. Разве это не достижение? — сказала она.

Оксана Молодых. Анна Зайкова , altapress.ru

«Идем не в ногу»

Но с тем, что постановление правительства края обязывает депутатов гордумы повышать зарплату, не согласилась депутат и руководитель фракции «Справедливая Россия» в БГД Оксана Молодых. Она заявила, что это право городских депутатов — но никак не обязанность.

Мы имеем право воспользоваться это возможностью или нет. Безусловно, и муниципальные служащие, и, наверное, депутаты, и глава города достойны повышения. Но мне кажется, что мы идем не в ногу с нашими гражданами, повышая, как только предоставляется возможность", — сказала депутат. ,

Лидер эсеров предположила, что таким образом губернатор хочет подтянуть статистику по зарплатам в регионе. «При этом остальные горожане особых улучшений не испытывают», — добавила она, сказав, что фракция «СР» не будет голосовать за.

Коммунисты, обычные оппоненты «ЕР», своего мнения не выражали.

На заседании Барнаульской городской думы 11 июня 2021 года. БГД.

«Статистика — вещь сложная»

Но на ее возражения нашел ответы единоросс и председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев. Он сообщил, что инициатива повысить зарплату муниципальным служащим на уровне края исходила от «Единой России».

По его словам, статистика — вещь сложная, и «чтобы делать такие заявления, нужно понимать, как она формируется».

Справороссам он предложил прийти к районную администрацию, поговорить с муниципальными служащими и выяснить у них, что они делают и сколько зарабатывают. «А потом зайти в магазин и поинтересоваться, какова зарплата у продавца», — посоветовал Огнев.

Средняя зарплата в регионах СФО по итогам 2020 года. altapress.ru.

Так или иначе, большинством голосов депутаты проголосовали за повышение.

Последний раз зарплату мэру и депутатам, работающим на постоянной основе, повысили с 1 октября 2020 года на 3%.

О каких суммах идет речь

Согласно одному из принятых решений БГД 11 июня, денежное вознаграждение увеличивается:

У главы Барнаула увеличивается с 52189 до 57408 рублей.

У зампредседателя гордумы , работающего на постоянной основе , с 46713 рублей до 51385 рублей.

работающего на постоянной основе с 46713 рублей до 51385 рублей. У председателей комитетов гордумы , работающих на постоянной основе , с 40 190 рублей до 44209 рублей.

работающих на постоянной основе с 40 190 рублей до 44209 рублей. У заместителей председателя постоянных комитетов гордумы , работающих на постоянной основе , с 36691 до 40361 рубля.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Однако зарплата мэра и депутатов гордумы (работающих на постоянной основе) складывается из: денежного вознаграждения, денежного поощрения, надбавок и районного коэффициента.

Так, денежное поощрение главы города — до 156,5% от денежного вознаграждения. Он также получает ежемесячную надбавку за работу с гостайной.

Ранее были опубликованы доходы главы Барнаула Вячеслава Франка: в 2020 году он заработал 3,1 млн рублей (без вычета налогов).