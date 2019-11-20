В Бийске арестовали заместителя мэра

По данным издания, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, и в данный момент он является одним из фигурантов уголовного дела, связанного с эксплуатацией трех домов на ул. Спекова в Бийске.
Официальной информации по этому поводу от Следственного комитета не поступало.
Ранее стало известно, что 18 ноября в администрации Бийска изъяли документы и компьютерную технику. Выемка производилась по описи следственным комитетом и управлением ФСБ. Изымались документы, которые касаются установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2. Сообщалось, что оперативники нашли нарушения при вводе в эксплуатацию этих домов, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья.
В следственном комитете СМИ сообщили, что документы изымали не только в кабинетах, но и по месту проживания чиновников — то есть в квартирах или домах.
Мэр Бийска Александр Студеникин ранее уже прокомментировал слухи и домыслы о визите силовиков в администрацию города