11 марта -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В больнице умер ликвидатор, расстрелявший Че Гевару

В Боливии умер военный Марио Теран Саласар, расстрелявший в 1967 году кубинского революционера Эрнесто Че Гевару, сообщает Telesur.

22-х летний студент-медик Эрнесто Че Гевара. Буэнос-Айрес. Аргентина. 1951г.
22-х летний студент-медик Эрнесто Че Гевара. Буэнос-Айрес. Аргентина. 1951г.
fishki.net

80-летний мужчина скончался в одной из больниц города Санта-Крус, куда его госпитализировали из-за проблем с легкими.

Его смерть подтвердил генерал в отставке Гэри Прадо, руководивший операцией по захвату Че Гевары.

Ранее Теран в интервью парижскому изданию заявлял, что после получения приказа открыть огонь по раненому и обезоруженному революционеру тот сказал: «Успокойся и хорошо прицелься! Ты собираешься убить человека!».

Революция

Фидель Кастро отправил Че Гевару готовить революцию в Боливии в 1966 году. Однако никакой поддержки со стороны кубинских властей команданте так и не получил.

В октябре 1967 года его взяли в плен, допросили и убили, пишет Lenta.ru.

Тело Че Гевары и еще шести его соратников сразу же тайно похоронили около аэропорта в Вальегранде. Местоположение его могилы было обнаружено лишь в 1995-м.

Через два года останки команданте были возвращены Кубе и перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара.

В 2015 году дочь ликвидатора Че Гевары стала генералом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость