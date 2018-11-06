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Политика
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В российских компаниях рассказали, как относятся к новым санкциям

Угроза расширения американских санкций вызывает опасения у 86% крупных российских компаний, следует из опроса Института Адизеса, проведенного для РБК.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете

95% опрошенных признали, что уже ощутили влияние апрельского расширения американских санкций, хотя и опосредованное — через ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков.

97% респондентов заявили, что следят за новостями о новых санкциях, которые готовит Конгресс США, все опрошенные заявили, что ожидают ужесточения санкций в предстоящие полгода. Боязнь возможности новых санкций выразили 86% опрошенных, еще 14% утверждают, что не боятся.

Респонденты выделили три основных направления риска для бизнеса от расширения санкций: ограничения на поставки в Россию товаров или технологий (35%), ослабление рубля и нестабильность на финансовых рынках (34%), запрет на валютные операции госбанков (31%), пишет polit.ru.

Специалисты консалтинговой компании опросили 1015 собственников и генеральных директоров крупных российских компаний в промышленности (38%), строительстве (17%), на транспорте (16%), финансах (14%), IT (9%), медицине (6%).

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