В российских компаниях рассказали, как относятся к новым санкциям

95% опрошенных признали, что уже ощутили влияние апрельского расширения американских санкций, хотя и опосредованное — через ослабление рубля и нестабильность финансовых рынков.
97% респондентов заявили, что следят за новостями о новых санкциях, которые готовит Конгресс США, все опрошенные заявили, что ожидают ужесточения санкций в предстоящие полгода. Боязнь возможности новых санкций выразили 86% опрошенных, еще 14% утверждают, что не боятся.
Респонденты выделили три основных направления риска для бизнеса от расширения санкций: ограничения на поставки в Россию товаров или технологий (35%), ослабление рубля и нестабильность на финансовых рынках (34%), запрет на валютные операции госбанков (31%), пишет polit.ru.
Специалисты консалтинговой компании опросили 1015 собственников и генеральных директоров крупных российских компаний в промышленности (38%), строительстве (17%), на транспорте (16%), финансах (14%), IT (9%), медицине (6%).