В «Единой России» помогут способному подростку и районному ДК

В честь дня рождения парии «Единая Россия» в ее приемной 30 ноября Александр Романенко, секретарь регионального отделения, провел прием граждан. К нему с просьбами пришли 13-летний подросток со своей бабушкой и работники культуры Залесовского района.

Первым к Александру Романенко обратился 13-летний Валентин Алейников, ученик 7 класса лицея № 2 Барнаула. Мальчишка увлекается краеведением и голубями. Валентин — лауреат, призер и победитель многих всероссийских и краевых олимпиад, конференций и конкурсов по экологии.

В будущем, сказал мальчик, он мечтает разводить голубей, а вот с профессией пока не определился. С Александром Романенко они бюыстро нашли общий язык — секретарь регионального отделения «Единой России» сам с примерно 14 лет разводит голубей. «Всю жизнь, где бы я не жил, они со мной», — сказал он. И посмеялся: «Иногда люди с удивлением смотрят, что большой дядька голубей по огороду гоняет».

Валентин живет в неполной малообеспеченной семье, мама работает, воспитанием в основном занимается бабушка, с которой мальчик и пришел на прием. По ее словам, ее внук — настойчивый парень.

Сейчас для дальнейшего обучения и развития ему нужна электронная книга, о приобретении которой и попросили Александра Романенко. Помощь мальчику будет оказана. А сам Романенко подарил мальчишке еще и книгу о голубях.

Затем на прием пришли работницы культуры из Залесовского района: Татьяна Деньгина, режиссер народного театра «Раёк» районного многофункционального культурного центра, Татьяна Давыдова, главный библиограф центра и депутат районного совета, и Светлана Звонкова, председатель комитета по культуре администрации района.

Они рассказали об опыте заботы об объектах культуры, который, по мнению Романенко, достоин и восхищения, и распространения. Собственными силами района в этом году удалось отремонтировать крыши в 5 домах культуры — четырех сельских и одном районном. Пиломатериал предоставили местные лесоперерабатывающие предприятия, а главы сельсоветов смогли организовать рабочие бригады, которые исключительно на добровольной основе перекрыли крыши.

В следующем году Залесовскому району исполнится 95 лет. Здесь считают, что юбилей нужно встретить в обновленном Доме культуры. И администрация района даже направила заявку для предоставления в 2019 году субсидии из краевого бюджета 3,2 млн рублей на ремонт здания ДК. Здесь хотят заменить все окна, двери, отремонтировать два кабинета. Однако в районе поздно узнали, что в заявку можно было включить и замену кресел в зрительном зале. Она обратились к Александру Романенко с просьбой поспособствовать в корректировке заявки и помочь им.

Сегодня в ДК 15 коллективов, в которых занимается более 260 человек.