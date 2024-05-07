В Евросоюзе произошел раскол из-за инаугурации Путина

Несколько государств хотели бы отправить своих представителей на церемонию, сообщает Spiegel.
Но другие настроены скептически и не намерены принимать участие в инаугурации, пишет Lenta.ru.
Между тем правительство РФ под руководством Михаила Мишустина уйдет в отставку.
Это произойдет после инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Победивший на выборах президента России 17 марта Владимир Путин вступит в должность на пятый срок. В соответствии с федеральным законодательством вступление в должность избранного главы государства состоится 7 мая.
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