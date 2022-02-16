В Германии заявили о приближении новой холодной войны, но не с Россией

В Европе может начаться холодная война из-за Польши и Венгрии, что грозит большими проблемами для существования Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Focus .

В ближайшее время Европейский суд вынесет решение в споре Брюсселя с Будапештом и Варшавой о верховенстве европейского законодательства над местным.

«Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС», — отмечает немецкое издание.

В статье подчеркнули, что в последнее время руководство Венгрии и Польши все чаще используют воинственную риторику в отношении Евросоюза.

Существует вероятность, что ЕС может продолжить дальнейшее существование без Польши и Венгрии. При этом нет способов покинуть ЕС, кроме добровольного выхода.

Санкции в отношении двух стран не вводят, потому что конфликт союза с двумя членами ЕС грозит обернуться параличом всего Евросоюза.

«Брюссель остановил программу финансовой помощи для восстановления после коронавируса для Варшавы и Будапешта. По ней Польша должна получить 24 млрд евро, а Венгрия — 7 млрд. Еврокомиссия удерживает выплаты, пока не решится спор относительно верховенства права», — сообщает агентство.

Предмет спора с Польшей — экологический вопрос из-за разработки буроугольного карьера на границе с Германией и Чехией.

Вторая проблема — судебная реформа: Конституционный суд Польши не признает высшие полномочия Европейской инстанции.

В ЕС недовольны борьбой с коррупцией в Польше и Венгрии, а также общей ситуацией с верховенством закона. Будапешт и Варшава не участвуют в работе Европейской прокуратуры — главным антикоррупционным органом.