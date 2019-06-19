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Политика

В Госдуме обеспокоены применением закона о неуважении к власти

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутатов беспокоит применение закона о явном неуважении к власти, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, на местах случаются перегибы.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
er.ru

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе», — пояснил Левин.

Однако, рассказал депутат, по факту наблюдаются «попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». В частности, непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают».

Левин призвал внимательно мониторить такие «ошибки на местах», пишет polit.ru.

Закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» предполагает до 300 тыc. рублей штрафа или до 15 суток ареста.

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