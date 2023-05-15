16 мая
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Политика

В Госдуме одобрили поправки о выборах во время военного положения

Комитет Госдумы по по государственному строительству и законодательству одобрил поправки, пишет РБК.

Закон. Ручка.
Закон. Ручка.
unsplash.com

Комитет рекомендовал принять поправки в законы, которые устанавливают порядок проведения выборов и референдумов при военном положении.

Напомним, что военное положение сейчас действует в четырех российских субъектах: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Херсонской и Запорожской областей.

Выборы глав регионов запланировали на сентябрь 2023 года. Однако действующее законодательство не предполагает проведение выборов во время военного положения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об использовании биометрических данных.

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