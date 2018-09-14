Читайте нас в соцсетях
14 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Политика
134

В Госдуме отклонили законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети, сообщает РИА Новости.

Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
duma.gov.ru

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами», — сказал глава комитета Василий Пискарев.

Он отметил, что проект закона не поддержали правительство и Верховный суд.

Ранее, в июне, руководитель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отрицательно отозвался об инициативе депутатов Сергея Шаргунова и Алексея Журавлева.

По мнению авторов документа, необходимо исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК). Речь, в частности, идет о сообщениях в социальных сетях, пишет Лента.ру.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка