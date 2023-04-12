В Госдуме предложили ввести военный налог на время спецоперации

Он предложил добавить россиянам моложе 45 лет еще 2−3% к НДФЛ, которые отправят на нужды армии.

По его словам, налог позволит собирать по одной или две тыс. рублей с человека. В месяц на нужды военных сил пойдет более 50 млрд рублей.

Депутат отметил, что схема увеличит финансирование каждого участника военной операции в два раза. Они будут получать не 200 тыс. рублей, а 400−500 тыс. рублей.

Взимать военный налог он предложил с военнообязанных, которых в России, по его словам, 34 млн человек.

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