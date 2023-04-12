12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Госдуме предложили ввести военный налог на время спецоперации

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести военный налог на нужды СВО, сообщает «Коммерсантъ».

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Он предложил добавить россиянам моложе 45 лет еще 2−3% к НДФЛ, которые отправят на нужды армии.

По его словам, налог позволит собирать по одной или две тыс. рублей с человека. В месяц на нужды военных сил пойдет более 50 млрд рублей.

Депутат отметил, что схема увеличит финансирование каждого участника военной операции в два раза. Они будут получать не 200 тыс. рублей, а 400−500 тыс. рублей.

Взимать военный налог он предложил с военнообязанных, которых в России, по его словам, 34 млн человек.

Ранее Песков объяснил, почему закон об электронных повестках приняли так быстро.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость