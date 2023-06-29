В Госдуме рассказали о причинах конфликта Минобороны и "Вагнера"

По его словам, за несколько дней до мятежа министерство заявило о необходимость подписания контракта всеми формированиями. Приказ выполнили все, кроме Пригожина.
После этого бизнесмену объяснили, что при таком решении ЧВК лишится финансирования со стороны властей, а сами военные не смогут участвовать в спецоперации.
Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.
Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.
Ранее стало известно об армейском бизнесе организатора мятежа Евгения Пригожина.