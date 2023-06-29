29 июня
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Политика

В Госдуме рассказали о причинах конфликта Минобороны и "Вагнера"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что глава ЧВК "Вагнер" не выполнил требования Минобороны. Об этом сообщают РИА Новости.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По его словам, за несколько дней до мятежа министерство заявило о необходимость подписания контракта всеми формированиями. Приказ выполнили все, кроме Пригожина.

После этого бизнесмену объяснили, что при таком решении ЧВК лишится финансирования со стороны властей, а сами военные не смогут участвовать в спецоперации.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее стало известно об армейском бизнесе организатора мятежа Евгения Пригожина.

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