В Госдуме заявили о возможном образовании Крымского федерального округа

Жителями округа станут граждане освобожденных территорий, которые исторически принадлежали России, отметил Белик.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ для интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины.

«Жители Херсонской и Приазовской части Запорожской областей Украины, некогда входившие вместе с Крымом в Таврическую губернию, а ранее — в состав Крымского ханства, заявляют о своем желании вернуться в состав России, так как больше не хотят находиться под гнетом украинских националистов», — сказал Умеров.