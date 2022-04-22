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Политика

В Госдуме заявили о возможном образовании Крымского федерального округа

Крымский федеральный округ может быть образован после спецоперации на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Крым.
Крым.
CC0

Жителями округа станут граждане освобожденных территорий, которые исторически принадлежали России, отметил Белик.

Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил восстановить Крымский федеральный округ для интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины.

«Жители Херсонской и Приазовской части Запорожской областей Украины, некогда входившие вместе с Крымом в Таврическую губернию, а ранее — в состав Крымского ханства, заявляют о своем желании вернуться в состав России, так как больше не хотят находиться под гнетом украинских националистов», — сказал Умеров.

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