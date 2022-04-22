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Политика

Путин заявил о возможности встречи с Зеленским по результатам переговоров

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов работы переговорных делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Реагируя на призыв Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, Путин подтвердил озвученную ранее позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей

Украинская сторона проявляет в переговорах непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения, передает Кремль.

Кроме того, президент России заверил Шарля Мишеля, что всем сложившим оружие в Мариуполе «гарантируется жизнь», однако «киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью».

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