Путин заявил о возможности встречи с Зеленским по результатам переговоров

Реагируя на призыв Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, Путин подтвердил озвученную ранее позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей
Украинская сторона проявляет в переговорах непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения, передает Кремль.
Кроме того, президент России заверил Шарля Мишеля, что всем сложившим оружие в Мариуполе «гарантируется жизнь», однако «киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью».