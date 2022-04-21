21 апреля
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Жизнь

Поклонская попросила не заниматься ерундой депутатов, корпящих над лишением ее наград

Замглавы Россотрудничества Поклонская заявила РИА «Новости», что готова вернуть награды просто так и без всяких механизмов принуждения.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

Напомним, Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя. После этого крымские депутаты предложили лишить ее госнаград.

«Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества», — обратилась Поклонская к депутатам.

Она подчеркнула, что открыта для совместной и конструктивной работы с депутатами во благо развития Крыма.

«Поздравляю депутатский корпус Крыма с приближающимся праздником Воскресение Христово. Желаю мира и благополучия. Уверена, что все обиды и недопонимание останутся в прошлом», — сказала Поклонская.

Ранее Поклонская предложила депутатам пожить как простые люди.

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