Поклонская попросила не заниматься ерундой депутатов, корпящих над лишением ее наград

Напомним, Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя. После этого крымские депутаты предложили лишить ее госнаград.

«Депутаты, которые сейчас изучают механизм лишения меня чего-то, тратят свое время на ерунду. Если у меня надо что-то забрать, то просто скажите мне, и я верну. Уважая труд и время депутатов, предлагаю сообща заняться делом по оказанию помощи людям. Предлагаю присоединиться ко мне и вместе съездить на границу Крыма с Херсонской областью для передачи гуманитарной помощи жителям приграничных территорий, собранной по линии Россотрудничества», — обратилась Поклонская к депутатам.