В группировке ХАМАС рассказали, сколько времени ушло на подготовку внезапной атаки

Движение начало подготовку к полномасштабной атаке на Израиль еще в 2022 году, сообщает Haaretz.

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Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина.

Радикальная группировка тайно подготовила 4,5 тысячи бойцов и вывела из строя камеры израильских военных около Газы, заявил представитель ХАМАС.

При этом в группировке готовы к любому развития событий со стороны Израиля — вплоть до наземной операции, указывает Газета.Ru.

Между тем казнь гражданских пленных палестинская группировка обещала транслировать на весь мир. А израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности. Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

В Израиле 7 октября началась война. На страну напали палестинские боевики - ХАМАС.

ХАМАС - Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, или "Исламское движение сопротивления". Это религиозно-политическое движение, партия в Палестине.

При этом Государство Палестина не признают в США и Евросоюзе. Страна разделена на две части.

Первая находится Западном берегу реки Иордан под контролем ПНА - Палестинской национальной администрации. Вторая - в секторе Газа - под контролем того самого ХАМАС.