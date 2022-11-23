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Политика

В Хабарском районе Алтайского края выбрали нового главу

На сессии Хабарского райсовета 23 ноября депутаты избрали главу района. Им стал 63-летний Владимир Бусыгин, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Владимир Бусыгин.
Владимир Бусыгин.
Пресс-служба правительства Алтайского края.

На сессии его кандидатуру поддержали 19 депутатов из 19 присутствовавших. Бусыгин будет руководить районом на протяжении пяти лет.

Напомним, летом 2022 года депутаты АКЗС распустили Хабарский райсовет.

Основанием для роспуска стало непринятие хабарскими депутатами нового устава — старый не соответствовал законам.

Краевые депутаты проголосовали за роспуск несмотря на то, что накануне их районные коллеги единогласно приняли новый устав и просили отложить принятие крайней меры.

Ранее глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе.

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