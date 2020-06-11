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Политика

В интернете опубликовали петицию с требованием уволить алтайского министра здравоохранения Попова

На портале change.org появилась петиция с требованием отставки министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Обращение адресовано губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Создал петицию некий Андрей Иванов. Автор считает, что ситуация с коронавирусом выявила все больные места в медицине края: «При этом руководство нашего Минздрава не сделало никаких выводов, уничтожение медицины продолжается».

Иванов припомнил все последние скандалы, связанные со сферой здравоохранения: предписание прокуратуры в связи со сложной ситуацией с Рубцовским тубдиспансером, недоплаты медикам — в том числе в Диагностическом центре, оптимизацию детской ортопедии в Барнауле.

«При Попове продолжился курс на оптимизацию медицинских учреждений в селах, из-за которого многие люди оказались фактически лишены доступа к медицинской помощи, — считает автор петиции.

В тексте также говорится о том, что подобными бездействия за последние два года министр «сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».

«Да и перебои с лекарствами для льготников у нас при Попове уже замечены. Например, можно вспомнить ситуацию с нехваткой льготного инсулина в конце прошлого года или недавний дефицит льготных лекарств в марте. Нет нужды пояснять, что из-за этого жизнь многих людей фактически оказывается под угрозой. Еще пара лет, и при таком руководстве от медицины на Алтае просто ничего не останется!», — пишет аноним.

С этим мнением согласны уже больше 250 человек — именно столько людей подписали публичное обращение.

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