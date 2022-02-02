3 февраля
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Политика

В Казахстане отменили согласование политики страны с елбасы

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании 2 февраля одобрил поправки сената в конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики», касающейся необходимости согласования с лидером нации и бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым государственной политики, сообщает «Интерфакс».

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

За принятие законодательных поправок проголосовали единогласно 93 депутата, присутствовавших на заседании.

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись президента Касым-Жомарт Токаева.

Ранее в Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам, пишет Газета.Ru.

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