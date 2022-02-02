В Казахстане отменили согласование политики страны с елбасы

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании 2 февраля одобрил поправки сената в конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики», касающейся необходимости согласования с лидером нации и бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым государственной политики, сообщает « Интерфакс ».

За принятие законодательных поправок проголосовали единогласно 93 депутата, присутствовавших на заседании.

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись президента Касым-Жомарт Токаева.

Ранее в Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам, пишет Газета.Ru.