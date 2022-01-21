Всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана

События начала января в Казахстане обнажили проблемы, которые копились годами, разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами, пишет Tengri News.

«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев.

Он также привел оценку этого расслоения в реальных деньгах.

«Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния . В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — сказал Токаев.

По словам президента, Казахстану нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны, он предложил бизнесменам «срочно приступить» к совместной работе по перезагрузке экономической политики и определить «новые правила игры» — «честные и справедливые», пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана».

Что произошло

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный газ, который многие жители страны используют в качестве автомобильного топлива. Протесты сопровождались политическими требованиями, в том числе требованием полного ухода из политики экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, который после отставки оставался председателем правящей партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности.

Протесты быстро переросли в беспорядки в ряде городов.

5 января в разгар беспорядков в стране Токаев объявил, что возглавил Совет безопасности республики. В тот же день Токаев объявил и об отставке правительства и ввел в стране режим ЧП.