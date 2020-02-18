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18 февраля
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Политика

В Конституции предлагают закрепить личную ответственность премьер-министра

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе личную ответственность премьер-министра, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Об этом рассказал глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы.

«Решили сказать про персональную ответственность председателя правительства, что он действует на основании законов, указов, распоряжений и поручений президента, организует работу правительства и несет персональную ответственность», — подчеркнул Крашенинников,

Ранее сенатор Андрей Клишас, который также занимается поправками в Конституцию, заявил, что работу по всем пакету предложений завершат до 2 марта 2020 года.

Сразу после все предложения направят в профильный комитет Госдумы.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который объявят выходным. Предположительно, это будет 22 апреля.

Накануне президент России Владимир Путин распорядился выделить на подготовку к голосованию объем средств, который не должен быть меньше суммы, которую потратили на выборы президента в 2018 году (17,69 млрд рублей).

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