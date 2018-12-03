В Кремле объяснили, зачем Путин «дал пять» саудовскому принцу

Песков сообщил, что это не первый раз, когда российский президент «дает пять» кому-то из мировых лидеров.
«Это хорошие личные отношения. Собственно, они являются залогом для эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», — объяснил пресс-секретарь.
Кроме того, Песков отметил, что беседа Путина и бен Салмана была «весьма продуктивной и содержательной». Она затрагивала тему взаимодействия в рамках ОПЕК+ и вопросы двухсторонних отношений.
По итогам встречи Путин и бен Салман договорились продлить сделку ОПЕК+. Кроме того, Путин согласился посетить Саудовскую Аравию в 2019 году.