Путин «разнес» фильм «Хантер Киллер» о захвате в заложники российского президента

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными и фантастическими события, описанные в американском боевике Донована Марша «Хантер Киллер», который недавно вышел в прокат.

На пресс-конференции после саммита G20 в Буэнос-Айресе журналисты попросили Путина поделиться мнением о фильме, сообщает РИА Новости. Когда журналист начал пересказывать сюжет, в котором президента РФ захватывают в заложники на военной базе в Заполярье, а затем его спасает командир американской атомной подлодки, Путин уточнил: «На нашу базу?».

«Уже маловероятный сценарий. Фантастический. Два маленьких катера, подаренных США Украине, у нас не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу?» — прокомментировал Путин.

«Плохой фильм», — подчеркнул президент и, махнув руками, под смех журналистов ушел.

Путин о фильме «Охотник-убийца», где американская подлодка спасает президента России: У нас два маленьких украинских катера не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтоб подводная лодка США вошла в нашу военную базу! Плохой фильм! pic.twitter.com/wIJY2rZFfe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2018 г.

Боевик

Боевик «Хантер Киллер» рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента от мятежников, пишет bfm.ru.

В центре истории находится командир подводной лодки военно-морского флота США Джо Гласс, который стал одним из главных спасателей российского президента.

В главных ролях в фильме снялись Джерард Батлер и Гари Олдман.

В ленте также много российских актеров: Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин и Илья Волох. Роль президента России исполнил Александр Дьяченко.

В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал свыше 13 млн долларов.

В России фильм должен был выйти в прокат в начале ноября, но тогда не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества.

Из-за отсутствия отметки о сдаче фильма на постоянное хранение Минкультуры сначала не выдало прокатное удостоверение — его удалось получить спустя неделю.

В связи с сюжетом ряд СМИ предположили, что фильм не выпускают по цензурным соображениям, однако министр культуры Владимир Мединский назвал картину «предельно глупой», но не нарушающей законы.