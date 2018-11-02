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Культура
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Покажут ли в Барнауле «запрещенный» фильм «Хантер Киллер»

Триллер «Хантер Киллер» не получил прокатное удостоверение в России, так что релиза не будет или фильм выйдет позже заявленного 1 ноября, пишет «Газета». Как рассказали altapress.ru в сети «Киномир», в Барнауле ленту убрали из расписания, но ждут решения Минкульта.

Кино.
Кино.
СС0

По сюжету фильма «Хантер Киллер», экипаж американской подводной лодки, выполняя задание в Северном Ледовитом океане, узнает, что в России намечается госпереворот, зачинщиком которого и, соответственно, главным злодеем фильма становится глава оборонного ведомства России.

Экипаж принимает решение спасать главу российского государства. В противном случае рухнет мировой порядок, что повлечет за собой начало Третьей мировой войны.

В центре истории находится командир подводной лодки военно-морского флота США Джо Гласс, который и станет одним из главных спасателей российского президента.

В главных ролях в фильме снялись Джерард Батлер и Гари Олдман. В ленте также много российских актеров: Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин и Илья Волох. Роль президента России исполнил Александр Дьяченко.

Министерство культуры объяснило невыдачу прокатного удостоверения тем, что в Госфильмофонд была предоставлена копия картины ненадлежащего качества. Вторую копию предоставили слишком поздно. Все это произошло за день до премьеры: дистрибьютор картины на территории России выпустил пресс-релиз, в котором попросил кинотеатры снять сеансы фильма.

Кроме России «Хантер Киллер» столкнулся и с проблемами на Украине. Там его вовсе запретили, ссылаясь на «Закон Украины о кинематографии», который запрещает прокат на территории страны фильмов, «демонстрирующих мощь российской армии».

На сегодняшний день судьба картины в России так и остается неопределенной.

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