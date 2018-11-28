Плохие фильмы, гомосексуализм и BadComedian: о чем Никита Михалков рассказал в интервью Юрию Дудю

Режиссер, сценарист, актер и продюсер Никита Михалков дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Видеоролик сделан без монтажа по требованию Михалкова. Режиссер ответил на провокационные вопросы Юрия Дудя, в том числе прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации, рассказал об отношении к BadComedian и плохих фильмах в своей карьере.

Никита Михалков заявил, что никогда не испытывал сексуального влечения к мужчинам. По его словам, гомосексуалистов он не любит, потому что «это противоестественно». Михалков считает слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации выгодными, потому что их можно использовать в свою пользу в различных ситуациях.

О видеоблогере BadComedian (Евгении Баженове), который снял несколько критических роликов о фильмах Михалкова, режиссер отозвался как о «талантливом парне».

Кроме того, на вопрос Юрия Дудя, снимал ли режиссер когда-то плохие фильмы, Михалков ответил, что «наверное, снимал». Правда, сам он не считает их плохими.

В режиссерской копилке Михалкова более 20 работ. Как актёр он принял участие в около 50 работ, включая собственные.

В 2011 году Никита Михалков открыл свой канал на YouTube. В настоящее время канал называется «БесогонТВ». Он не пользуется большой популярностью. На него подписаны около 150 тысяч человек.