В Кремле ответили на вопрос о преемниках Путина

В Кремле не думают о преемнике президента России Владимира Путина, так как «до выборов ещё далеко». Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарю главы РФ задали вопрос — сколько возможных преемников Путина есть в данный момент.

«До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь», — ответил Дмитрий Песков.

Также прозвучал вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью. «Работа президента у нас регламентируется Конституцией. Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. В июне россияне перечислили имена возможных преемников президента.