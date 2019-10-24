В Кремле ответили на вопрос о преемниках Путина

Пресс-секретарю главы РФ задали вопрос — сколько возможных преемников Путина есть в данный момент.
«До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряжённой работой, свидетелями чего вы и являетесь», — ответил Дмитрий Песков.
Также прозвучал вопрос о том, рассматривает ли для себя президент какой-то предельный возраст для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью. «Работа президента у нас регламентируется Конституцией. Видение у него заключается в следовании Конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заключил пресс-секретарь президента.
Ранее Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. В июне россияне перечислили имена возможных преемников президента.