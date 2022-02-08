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Политика

Президента Франции в Кремле угощали мочеными яблоками с лангустинами и ухой из пяти видов рыб

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели рабочую встречу в Кремле, а после продолжили беседу за ужином. СМИ узнали, что было не столе.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
kremlin.ru

В меню было семь блюд: моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыбы, шербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, а на десерт грушевый тарт с ванильным мороженым.

Из напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года, отмечает РИА Новости.

Переговоры президентов длились больше пяти часов.

Из Москвы Макрон отправился в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кстати, в 2021 году премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Барнауле угощали супом из сайры, гречкой с подливкой и котлетой, а также компотом.

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