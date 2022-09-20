В Кремле рассказали о готовящемся заявлении Путина по референдумам

О содержании готовящегося заявления источникам неизвестно.
Официальной информации о возможном выступлении российского лидера от представителей Кремля, в том числе от пресс-секретаря главы государства, пока не поступало, указывает Lenta.ru.
Вполне возможно, что будет прямое включение в телевизионный вечерний эфир 20 сентября. Во всяком случае, так сказали три источника агентства в администрации президента.
В ДНР и ЛНР между тем начали готовиться к проведению референдума. Определены возможные даты — с 23 по 27 сентября.
Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля.