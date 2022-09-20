20 сентября
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Политика

В Кремле рассказали о готовящемся заявлении Путина по референдумам

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с заявлением на тему проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заявили РБК источники в Кремле.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О содержании готовящегося заявления источникам неизвестно.

Официальной информации о возможном выступлении российского лидера от представителей Кремля, в том числе от пресс-секретаря главы государства, пока не поступало, указывает Lenta.ru.

Вполне возможно, что будет прямое включение в телевизионный вечерний эфир 20 сентября. Во всяком случае, так сказали три источника агентства в администрации президента.

В ДНР и ЛНР между тем начали готовиться к проведению референдума. Определены возможные даты — с 23 по 27 сентября.

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля.

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