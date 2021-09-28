В Кремле заявили, что Путин поддерживает сменяемость власти

«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру», — сказал Песков.
Так он прокомментировал законопроект, разрешающий главам регионов занимать свои посты более двух сроков подряд.
Накануне в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
Также в проекте закона предлагается установить «единообразные сроки исполнения полномочий» для депутатов региональных парламентов и глав регионов — пять лет, пишет polit.ru.
В июне 2015 года Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд.
Также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего замену названия должности губернатора на главу региона.