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Политика

В Кремле заявили, что Путин поддерживает сменяемость власти

Президент РФ Владимир Путин поддерживает сменяемость власти, но «все хорошо в меру», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру», — сказал Песков.

Так он прокомментировал законопроект, разрешающий главам регионов занимать свои посты более двух сроков подряд.

Накануне в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Также в проекте закона предлагается установить «единообразные сроки исполнения полномочий» для депутатов региональных парламентов и глав регионов — пять лет, пишет polit.ru.

В июне 2015 года Госдума запретила губернаторам избираться более двух сроков подряд.

Также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего замену названия должности губернатора на главу региона.

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