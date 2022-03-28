Политики рассказали о возможных преемниках Жириновского

Среди кандидатов называют Михаила Дегтярева, который в 2021 году стал губернатором Хабаровского края. Якобы прорабатываются варианты возвращения его в Москву.
Среди остальных кандидатов: депутаты Госдумы Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.
Собеседник издания, близкий к администрации президента, говорит, что вопрос о новом лидере ЛДПР поднимался еще до парламентских выборов 2021 года, но сейчас стал более актуальным.
«Но в любом случае это все будет неравноценная замена Жириновскому», — подчеркивает он.
Другой источник к вышеупомянутым кандидатурам добавляет еще председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого и одного из ближайших соратников Жириновского — губернатора Смоленской области Алексея Островского.
Пока никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера партии не происходит. Партийцы надеются на то, что Жириновский скоро снова «встанет в строй».
«Разговоров о смене лидера ЛДПР не ведется, для всех в партии Жириновский — бесспорный лидер и у всех оптимистичный настрой», — заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.
Как чувствует себя Владимир Жириновский
По словам Дюпина, состояние Жириновского тяжелое, но стабильное — появились последствия, которые спровоцировал коронавирус, их лечение требует времени.
О том, как его лечат, прессе не говорят принципиально.
В партии «никто не заикается» о преемниках Жириновского, поскольку он остается для всех непререкаемым авторитетом, отмечает Дюпин.