Политики рассказали о возможных преемниках Жириновского

Есть несколько политиков, которые могли бы стать преемниками Владимира Жириновского на посту главы ЛДПР, сообщают « Ведомости » со ссылкой на свои источники.

Среди кандидатов называют Михаила Дегтярева, который в 2021 году стал губернатором Хабаровского края. Якобы прорабатываются варианты возвращения его в Москву.

Среди остальных кандидатов: депутаты Госдумы Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, говорит, что вопрос о новом лидере ЛДПР поднимался еще до парламентских выборов 2021 года, но сейчас стал более актуальным.

«Но в любом случае это все будет неравноценная замена Жириновскому», — подчеркивает он.

Другой источник к вышеупомянутым кандидатурам добавляет еще председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого и одного из ближайших соратников Жириновского — губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Пока никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера партии не происходит. Партийцы надеются на то, что Жириновский скоро снова «встанет в строй».

Владимир Жириновский. ldpr.ru

«Разговоров о смене лидера ЛДПР не ведется, для всех в партии Жириновский — бесспорный лидер и у всех оптимистичный настрой», — заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

Как чувствует себя Владимир Жириновский

По словам Дюпина, состояние Жириновского тяжелое, но стабильное — появились последствия, которые спровоцировал коронавирус, их лечение требует времени.

О том, как его лечат, прессе не говорят принципиально.

В партии «никто не заикается» о преемниках Жириновского, поскольку он остается для всех непререкаемым авторитетом, отмечает Дюпин.