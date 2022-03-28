28 марта
﻿
Политика

Политики рассказали о возможных преемниках Жириновского

Есть несколько политиков, которые могли бы стать преемниками Владимира Жириновского на посту главы ЛДПР, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Владимир Жириновский в Госдуме.
Владимир Жириновский в Госдуме.
ldpr.ru

Среди кандидатов называют Михаила Дегтярева, который в 2021 году стал губернатором Хабаровского края. Якобы прорабатываются варианты возвращения его в Москву.

Среди остальных кандидатов: депутаты Госдумы Андрей Луговой, Ярослав Нилов и Алексей Диденко.

Собеседник издания, близкий к администрации президента, говорит, что вопрос о новом лидере ЛДПР поднимался еще до парламентских выборов 2021 года, но сейчас стал более актуальным.

«Но в любом случае это все будет неравноценная замена Жириновскому», — подчеркивает он.

Другой источник к вышеупомянутым кандидатурам добавляет еще председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого и одного из ближайших соратников Жириновского — губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Пока никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера партии не происходит. Партийцы надеются на то, что Жириновский скоро снова «встанет в строй».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Разговоров о смене лидера ЛДПР не ведется, для всех в партии Жириновский — бесспорный лидер и у всех оптимистичный настрой», — заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

Как чувствует себя Владимир Жириновский

По словам Дюпина, состояние Жириновского тяжелое, но стабильное — появились последствия, которые спровоцировал коронавирус, их лечение требует времени.

О том, как его лечат, прессе не говорят принципиально.

В партии «никто не заикается» о преемниках Жириновского, поскольку он остается для всех непререкаемым авторитетом, отмечает Дюпин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость