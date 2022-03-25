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Политика

Политики подтвердили, а потом опровергли смерть Жириновского

25 марта федеральные СМИ со ссылками на источники в Госдуме и Совфеде сообщили, что утром скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Спустя несколько минут это опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

О смерти Жириновского, в частности, сообщал сенатор Александр Пронюшкин, писало РИА «Новости».

Сенатор уже принес извинения за публикацию и удалил ее.

«Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», — написал Пронюшкин.

Володин же рекомендовал пожелать лидеру ЛДПР скорейшего выздоровления.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — заявил спикер ГД в Telegram.

Он также посоветовал Пронюшкину сложить полномочия.

В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

Политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом еще в начале февраля.

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