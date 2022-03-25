Политики подтвердили, а потом опровергли смерть Жириновского

О смерти Жириновского, в частности, сообщал сенатор Александр Пронюшкин, писало РИА «Новости».

Сенатор уже принес извинения за публикацию и удалил ее.

«Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации — понесут ответственность», — написал Пронюшкин.

Володин же рекомендовал пожелать лидеру ЛДПР скорейшего выздоровления.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец», — заявил спикер ГД в Telegram.