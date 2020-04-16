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Политика

В «листе ожидания» возвращения на родину находится 35 тысяч россиян за рубежом

Почти 35 тысяч человек включены в «лист ожидания» на возвращение в Россию из других стран.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

«Плюс-минус тысяча-полторы», — заявил в интервью «Коммерсанту» глава МИД Сергей Лавров.

Приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января.

По всем остальным применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект, сказал Лавров.

МИД занимается «вручную»

Есть люди, которые уехали не для жизни «на чужбине», а, например, поехали «на лечение, специальную операцию». Такими людьми МИД занимается, что называется, «вручную», — рассказал министр.

«Сами виноваты»

Также Лавров ответил на критику со стороны тех, кто считает, что застрявшие за рубежом люди «сами в этом виноваты», и что вывозить их не нужно, пишет bfm.ru. По словам главы МИДа, у всех своя правда и есть абсолютно полярные точки зрения.

«Их надо принимать как данность независимо от того, что лично я испытываю по отношению к этим ситуациям», — отметил Сергей Лавров.

Азиатский чартер

15 апреля из Таиланда (Бангкок) в Казахстан (Усть-Каменогорск) прибыл борт с несколькими десятками россиян. Среди прилетевших — пять жителей Алтайского края.

Ранее Altapress.ru сообщал, что около 30 жителей края уже две недели не могут вылететь домой из Таиланда.

Также этим бортом были доставлены — помимо 67 россиян — казахстанцы. Самолет до Бангкока побывал в Индонезии, Вьетнаме.

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