Прилетевших азиатским чартером алтайских туристов под конвоем повезли к месту карантина

Пятерых жителей Алтайского края, прилетевших в аэропорт Усть-Каменогорска утром 15 апреля чартерным рейсом, погрузили в автобусы и повезли домой в сопровождении машин полиции, эпидемиологов, врачей, сотрудники службы соцзащиты и представителей правительства края, сообщил Instagram правительства.

Борт вылетел из Бангкока и приземлился в Казахстане. Наших земляков встретили и сопровождают в Алтайский край. Туристы должны будут провести 14 дней на карантине дома.

Если такой возможности у кого-то не будет, они могут провести две недели в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе. Места для них готовы.

Самолет доставил 67 россиян, которые были по работе или на отдыхе в Тайланде, Индонезии и Вьетнаме. ⠀ Пятеро из них жители Алтайского края.

Ранее Altapress.ru сообщал, что около 30 жителей Алтайского края уже две недели не могут вылететь домой из Таиланда.

По данным на 15 апреля, в Алтайском крае было 48 человек, инфицированным коронавирусом.