Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Прилетевших азиатским чартером алтайских туристов под конвоем повезли к месту карантина

Пятерых жителей Алтайского края, прилетевших в аэропорт Усть-Каменогорска утром 15 апреля чартерным рейсом, погрузили в автобусы и повезли домой в сопровождении машин полиции, эпидемиологов, врачей, сотрудники службы соцзащиты и представителей правительства края, сообщил Instagram правительства.

Пассажиров чартера везут домой.
Пассажиров чартера везут домой.
@altai_government_open

Борт вылетел из Бангкока и приземлился в Казахстане. Наших земляков встретили и сопровождают в Алтайский край. Туристы должны будут провести 14 дней на карантине дома.

Если такой возможности у кого-то не будет, они могут провести две недели в обсерваторе на базе санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе. Места для них готовы.

Самолет доставил 67 россиян, которые были по работе или на отдыхе в Тайланде, Индонезии и Вьетнаме. ⠀ Пятеро из них жители Алтайского края.

Ранее Altapress.ru сообщал, что около 30 жителей Алтайского края уже две недели не могут вылететь домой из Таиланда.

По данным на 15 апреля, в Алтайском крае было 48 человек, инфицированным коронавирусом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость