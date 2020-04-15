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Азиатский чартер. Власти рассказали, куда отправят эвакуированных из-за границы жителей Алтайского края

15 апреля ожидается прибытие россиян, эвакуированных чартерном рейсом из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. Среди пассажиров есть несколько туристов из Алтайского края, сообщили в местном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Всего рейсом вывезли 67 туристов. Борт прибывает в Республику Казахстан.

Жителей Алтайского края (их на борту не более пяти человек) доставят в регион в сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей правительства края.

Если у граждан есть возможность, то их направят на «домашний карантин», у кого возможности нет — отправятся в обсерватор Первомайского района. Он оборудован на базе санатория «Сосновой бор».

Там прибывшие будут находиться в отдельном корпусе. Доступ на улицу им запрещен. За этим будет строго следить полиция.

Сейчас в алтайском обсерваторе находятся пять человек, прибывших в Алтайский край самолетами и поездами из Москвы.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания Covid-19.

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