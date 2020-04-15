Десятки жителей Алтайского края чартерным рейсом прилетели из Таиланда, Индонезии, Вьетнама в Казахстан

15 апреля чартерный рейс с туристами из Таиланда приземлился в аэропорту Усть-Каменогорска, сообщает Tengrinews.kz . По договоренности с посольством Казахстана в Таиланде этим рейсом в таиландской столице смогли воспользоваться 20 граждан России.

В аэропорту Усть-Каменогорска их встретят представители российского генконсульства, затем россиян посадят в автобусы и повезут без остановок на границу с РФ в сопровождении экипажа полиции.

«На границе с РФ их будет ждать представитель МИД в Барнауле», — цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, добавив, что весь полет займет около 20 часов.

«Маршрут Бангкок — Денпасар — Ханой — Усть-Каменогорск. Рейс репатриационный. Возвращаем домой казахстанцев. На данный момент на рейс продано 165 билетов, в том числе семь — гражданам Российской Федерации. Конечная точка — город Усть-Каменогорск, время прилета — 9:30 утра 15 апреля», — сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT.

Сообщение о том, что планируется организовать чартерный рейс по маршруту Бангкок — Усть-Каменогорск, появилась на официальном сайте посольства РФ в Королевстве Таиланд.

В сообщении говорится о том, что по договоренности с посольством Казахстана в Таиланде этим рейсом смогут воспользоваться и граждане России, желающие вернуться на родину, пишет tengrinews.kz.

По договоренности с посольством Казахстана в Таиланде этим рейсом могли воспользоваться и граждане России, желающие вернуться на родину. Цена билета — около 500 долларов.[

Вероятнее всего, прилетевшие в Усть-Каменогорск россияне проживают в Алтайском крае.

Рейс из Бангкока в Иркутск перенесли с 14-го на 15 апреля.

В самолете. CC0

Жители российских регионов столкнулись с проблемой эвакуации из Таиланда. Дело в том, что персональный состав пассажиров таких рейсов формируется на основе прописки.

Поскольку прямых рейсов из Барнаула в Таиланд сейчас нет, судьба некоторых жителей нашего региона остается под большим вопросом.

В настоящее время они продолжают находиться в аэропорту Бангкока и ищут варианты возвращения домой. Некоторые из туристов уже обратились за помощью к губернатору края Виктору Томенко.

Информация на 15 апреля

Между тем в Алтайском крае за сутки выявили 11 новых случаев Covid-19, сообщил краевой оперштаб 15 апреля.

Всего на 15 апреля в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 11 024 человека, продолжают находиться под меднаблюдением — 774 человека.

В обсерваторе Первомайского района разместили пять человек, прибывших в Алтайский край авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы.