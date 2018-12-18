В Львове демонтируют памятник советскому солдату

Рабочие во Львове приступили к демонтажу тридцатиметровой конструкции гранитного пилона Монумента Славы, установленного в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на местный портал Zaxid.net.

Демонтировать сразу всю стелу Монумента Славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее будут разрушать постепенно. Демонтаж обойдется местному бюджету почти в 300 тыс. гривен (около $20 тыс.). Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей «Территория террора».

Монумент Славы во Львове состоит из трех элементов — тридцатиметрового пилона, облицованного гранитом, бронзовой центральной скульптурной группы из фигур советского воина и «Родины-матери», а также массивной гранитной стелы с большими рельефами из кованой меди.

Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», запрещающий пропаганду советской символики, был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

В марте 2016 года в Запорожье демонтировали самый большой в стране (19,8 м) памятник Владимиру Ленину. Тогда же Верховная рада переименовала 152 населенных пункта. В мае 2016-го Днепропетровск получил название Днепр. В августе 2017 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в городах страны больше нет памятников Ленину.

Рабочую группу по возможному демонтажу Монумента Славы городские власти создали в 2017 году. Однако позднее выяснилось, что согласно закону «о декоммунизации» этот мемориал не является символикой коммунистического режима и не подлежит обязательному демонтажу. Тогда мэрия Львова постановила, что конструкция Монумента Славы находится в аварийном состоянии и его необходимо демонтировать. Заместитель главы Львова Андрей Москаленко сообщил, что рассматривается вариант отправить части памятника как экспонаты в местный «музей террора».

Монумент Славы во Львове не раз становился объектом нападок местных радикалов, которые требовали снести памятник. Его обливали краской, оставляли на нем изображение свастики, раскрашивали в сине-желтые цвета. В феврале 2018 года представители «Правого сектора» (запрещена в РФ) разбили плиты мемориала и надпись «Победителям над нацизмом».