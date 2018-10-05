В мэрию Барнаула нагрянули силовики в связи с рубками в Изумрудном парке

Днем 5 октября в комитете в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула прошел обыск, сообщил телеграм-канал «ПолитАлтай». В мэрии подтвердили информацию, однако уточнили, что это был не обыск, а выемка документов.

Визит полицейских связан с делом по незаконной вырубке деревьев в парке «Изумрудный», сообщила altapress.ru начальник комитета информационной политики Екатерина Андреева. Дело возбуждено не против комитета, а по его инициативе — после жалоб горожан.

Андреева также уточнила, что «маски-шоу» и как такового обыска не было: сотрудники администрации просто выдали документы пришедшим следователям.

Ранее altapress.ru уже сообщал, что в Барнауле продолжают расследовать уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев в парке компанией «Лидер». Наши источники сообщали, что сотрудники полиции приходили в «Изумрудный» и считали там пеньки. Также полицейские вызывали на беседы нескольких свидетелей.

Кроме того, Минимущества края настаивает на расторжении договора аренды участка под парком «Изумрудный» с компанией «Лидер». Как следует из материалов арбитража, ведомство не удовлетворено тем, как арендатор содержит участок.