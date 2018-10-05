В мэрию Барнаула нагрянули силовики в связи с рубками в Изумрудном парке

Визит полицейских связан с делом по незаконной вырубке деревьев в парке «Изумрудный», сообщила altapress.ru начальник комитета информационной политики Екатерина Андреева. Дело возбуждено не против комитета, а по его инициативе — после жалоб горожан.
Андреева также уточнила, что «маски-шоу» и как такового обыска не было: сотрудники администрации просто выдали документы пришедшим следователям.
Ранее altapress.ru уже сообщал, что в Барнауле продолжают расследовать уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев в парке компанией «Лидер». Наши источники сообщали, что сотрудники полиции приходили в «Изумрудный» и считали там пеньки. Также полицейские вызывали на беседы нескольких свидетелей.
Кроме того, Минимущества края настаивает на расторжении договора аренды участка под парком «Изумрудный» с компанией «Лидер». Как следует из материалов арбитража, ведомство не удовлетворено тем, как арендатор содержит участок.