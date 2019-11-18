В Москве начали судить алтайского депутата Госдумы Николая Герасименко

На прошлой неделе в Гагаринском районном суде Москвы было запланировано рассмотрение административного дела депутата Госдумы Николая Герасименко, предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия с потерпевшим мотоциклистом.

По сообщению пресс-секретаря суда Анастасии Игошиной, первое заседание суда было перенесено, так и не начавшись, из-за болезни Герасименко.

Специально для «Российской газеты» Игошина пояснила, что депутату инкриминируется совершение правонарушения по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Виновнику грозит штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Когда произошло ДТП?

Столкновение автомобиля «Лексус» под управлением 68-летнего парламентария и мотоцикла произошло в июне этого года. В результате 32-летний мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Николай Герасименко и его пес Кей. из архива Николая Герасименко.

Свидетели аварии утверждают, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, депутат покинул место ДТП, не дождавшись полиции.

В каком состоянии был виновник аварии — правоохранительными органами не сообщается. Проводилась ли своевременно проверка на употребление им алкоголя — тоже неизвестно.

В октябре в Госдуме было принято решение о снятии неприкосновенности с депутата Герасименко, его поддержали 329 парламентариев.