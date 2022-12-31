В новогоднем обращении к нации Путин говорил о судьбе России

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия сражается за истинную независимость и своих людей, а защита родины является священным долгом, пишет Газета.Ru.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.
Видеообращение посмотрели уже жители Камчатки.
Ранее о деталях новогоднего обращения президента к нации рассказал представитель Кремля.
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