31 декабря
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Политика

В новогоднем обращении к нации Путин говорил о судьбе России

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего новогоднего обращения к россиянам заявил, что главным сейчас является судьба России, передает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия сражается за истинную независимость и своих людей, а защита родины является священным долгом, пишет Газета.Ru.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации.

Видеообращение посмотрели уже жители Камчатки.

Ранее о деталях новогоднего обращения президента к нации рассказал представитель Кремля.

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