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Политика

В Новосибирске опечатали подвалы и чердаки перед приездом Медведева

12 ноября ночью председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск на президентском Ил-96 специального летного отряда (СЛО). Перед визитом премьера в городе усилили меры безопасности.

Дмитрий Медведев на пресс-конференции.
Дмитрий Медведев на пресс-конференции.
government.ru

По традиции к приезду высоких гостей первыми начали готовиться силовики. В Советском районе сотрудники полиции опечатали чердаки и подвалы, на автодороге Академгородок — Кольцово установили дополнительные камеры фото- и видеофиксации, пишет newsib.net.

Между тем возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» эвакуируют припаркованные автомобили, пишет НГС. Это может бы связано с прилётом Дмитрия Медведева и его планами выдвинуться в Барнаул на поезде, в котором премьер проведет совещание.

Дмитрий Медведев проведет совещание в наукограде Кольцово и встретится с губернатором региона Андреем Травниковым.

Мероприятие пройдет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». На встрече чиновники обсудят «роль центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации».

13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села.

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