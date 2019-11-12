В Новосибирске опечатали подвалы и чердаки перед приездом Медведева

По традиции к приезду высоких гостей первыми начали готовиться силовики. В Советском районе сотрудники полиции опечатали чердаки и подвалы, на автодороге Академгородок — Кольцово установили дополнительные камеры фото- и видеофиксации, пишет newsib.net.
Между тем возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» эвакуируют припаркованные автомобили, пишет НГС. Это может бы связано с прилётом Дмитрия Медведева и его планами выдвинуться в Барнаул на поезде, в котором премьер проведет совещание.
Дмитрий Медведев проведет совещание в наукограде Кольцово и встретится с губернатором региона Андреем Травниковым.
Мероприятие пройдет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». На встрече чиновники обсудят «роль центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в Российской Федерации».
13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии сельских территорий и улучшении качества жизни жителей села.